З 19 населених пунктів Донеччини оголосили обовʼязкову евакуацію дітей

Ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з 19 населених пунктів Донецької області.

У звʼязку з безпековою ситуацією ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з 19 населених пунктів Донецької області. Відповідне рішення було прийнято під час розширеного засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення.

Засідання відбулося під головуванням Віцепрем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

За словами Олексія Кулеби, в умовах активних бойових дій окремі громади залишаються в зоні підвищеного ризику, тому першочерговим завданням держави є захист дітей і маломобільних осіб. Він наголосив, що евакуація має бути організована чітко та без зволікань, а всі дії — зрозумілими для людей.

Окрім цього, штаб ухвалив рішення про евакуацію близько 200 маломобільних осіб з інтернатних закладів Запорізької області до Чернівецької області. Міністерству соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством фінансів доручено опрацювати питання фінансування для належного облаштування та створення безпечних і комфортних умов перебування евакуйованих.

За даними штабу, з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних регіонів евакуйовано понад 147 тисяч людей, серед них понад 17 тисяч дітей та більш як 5 тисяч маломобільних осіб. Із Донецької області евакуйовано близько 93 тисяч осіб, з Дніпропетровської — майже 35 тисяч, із Сумської — понад 4,4 тисячі, з Херсонської — понад 3,7 тисячі, з Харківської — понад 8,5 тисячі, із Запорізької — понад 2,7 тисячі людей.

У місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб наразі доступно понад 80,5 тисяч ліжко-місць, з яких понад 7,3 тисячі залишаються вільними. Обласні військові адміністрації додатково розгорнули понад 15,3 тисячі нових місць, у тому числі близько 396 — для маломобільних осіб.

