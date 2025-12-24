  1. В Украине

Из 19 населенных пунктов Донецкой области объявили обязательную эвакуацию детей

13:12, 24 декабря 2025
Принято решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из 19 населенных пунктов Донецкой области.
В связи с ситуацией безопасности принято решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из 19 населенных пунктов Донецкой области. Соответствующее решение было принято во время расширенного заседания Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий и эффективному реагированию на массовое перемещение населения.

Заседание прошло под председательством Вице-премьер-министра по восстановлению Украины — Министра развития громад и территорий Алексея Кулебы.

По словам Алексея Кулебы, в условиях активных боевых действий отдельные громады остаются в зоне повышенного риска, поэтому первоочередной задачей государства является защита детей и маломобильных лиц. Он подчеркнул, что эвакуация должна быть организована четко и без промедлений, а все действия — понятными для людей.

Кроме того, штаб принял решение об эвакуации около 200 маломобильных лиц из интернатных учреждений Запорожской области в Черновицкую область. Министерству социальной политики, семьи и единства совместно с Министерством финансов поручено проработать вопрос финансирования для надлежащего обустройства и создания безопасных и комфортных условий пребывания эвакуированных.

По данным штаба, с 1 июня с прифронтовых территорий в более безопасные регионы эвакуировано более 147 тысяч человек, среди них свыше 17 тысяч детей и более 5 тысяч маломобильных лиц. Из Донецкой области эвакуировано около 93 тысяч человек, из Днепропетровской — почти 35 тысяч, из Сумской — более 4,4 тысячи, из Херсонской — свыше 3,7 тысячи, из Харьковской — более 8,5 тысячи, из Запорожской — более 2,7 тысячи человек.

В местах временного проживания внутренне перемещенных лиц в настоящее время доступно более 80,5 тысячи койко-мест, из которых более 7,3 тысячи остаются свободными. Областные военные администрации дополнительно развернули более 15,3 тысячи новых мест, в том числе около 396 — для маломобильных лиц.

