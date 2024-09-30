Кабмін доручив звірити дані Демографічного реєстру з даними реєстру платників податків

Уряд вніс зміни щодо проведення верифікації деяких реєстрових даних фізичних осіб.

Джерело фото: КМУ

Кабмін доповнив перелік даних, які підлягають актуалізації за результатами проведення верифікації інформації про фізичних осіб на підставі даних, що обробляються в інформаційних ресурсах, позиціями щодо звірки даних Єдиного демографічного реєстру з реєстром платників податків.

Так, до кінця вересня має бути забезпечено проведення верифікації шляхом автоматизованого порівняння даних державних інформаційних ресурсів – Демографічного реєстру та Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, а також здійснено актуалізацію даних за результатами верифікації шляхом їх внесення автоматизованим способом до державних інформаційних ресурсів.

Відповідні зміни внесені постановою від 26 вересня 2024 р. № 1113, яка стосується затвердження Порядку формування та перевірки електронних посвідок на постійне проживання та електронних посвідок на тимчасове проживання та їх електронних копій.

Як зазначено у постанові, для формування е-посвідки на постійне проживання та е-посвідки на тимчасове проживання використовується інформація, передана до Порталу Дія відповідно до вимог законодавства (крім відцифрованих відбитків пальців рук особи) з Демографічного реєстру та Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.

Е-посвідка на постійне проживання та е-посвідка на тимчасове проживання формуються безоплатно засобами Порталу Дія за бажанням особи, яка в установленому законодавством порядку отримала посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання.

Нижче наводимо постанову Кабміну щодо верифікації даних.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Центральна виборча комісія ухвалила рішення про відновлення функціонування ІКС «Державний реєстр виборців» у частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

Автор: Наталя Мамченко

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