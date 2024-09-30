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Кабмин поручил сверить данные Демографического реестра с данными реестра налогоплательщиков

12:43, 30 сентября 2024
Правительство внесло изменения по проведению верификации некоторых реестровых данных физлиц.
Кабмин поручил сверить данные Демографического реестра с данными реестра налогоплательщиков
Источник фото: КМУ
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Кабмин дополнил перечень данных, подлежащих актуализации по результатам проведения верификации информации о физических лицах на основании данных, обрабатываемых в информационных ресурсах, позициями по сверке данных Единого демографического реестра с реестром налогоплательщиков.

Так, до конца сентября должно быть обеспечено проведение верификации путем автоматизированного сравнения данных государственных информационных ресурсов – Демографического реестра и Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков, а также осуществлена ​​актуализация данных по результатам верификации путем их внесения автоматизированным способом в государственные информационные ресурсы.

Соответствующие изменения внесены постановлением от 26 сентября 2024 г. № 1113, которое касается утверждения Порядка формирования и проверки электронных видов на постоянное проживание и электронных видов на временное проживание и их электронных копий.

Как отмечено в постановлении, для формирования э-вида на постоянное проживание и э-вида на временное проживание используется информация, переданная на Портал Дия в соответствии с требованиями законодательства (кроме оцифрованных отпечатков пальцев рук лица) из Демографического реестра и Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков.

Э-вид на постоянное проживание и э-вид на временное проживание формируются безвозмездно средствами Портала Дия по желанию лица, которое в установленном законодательством порядке получило вид на постоянное проживание или вид на временное проживание.

Ниже приводим постановление Кабмина о верификации данных.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Центральная избирательная комиссия приняла решение о возобновлении функционирования ИКС «Государственный реестр избирателей» в части учета избирательных участков, существующих на постоянной основе.

Автор: Наталья Мамченко

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