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ВРП з ДСА вирішили ліквідувати з 1 квітня 2025 року поштовий сервіс mail.gov.ua

14:17, 25 жовтня 2024
Поштовий сервіс mail.gov.ua з 1 квітня 2025 року припиняє роботу.
ВРП з ДСА вирішили ліквідувати з 1 квітня 2025 року поштовий сервіс mail.gov.ua
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З 1 квітня 2025 року поштовий сервіс mail.gov.ua, який надає можливість пересилання та отримання електронних повідомлень між користувачами комп’ютерної мережі, припинить своє функціонування. Про це повідомило держпідприємство ДСА «Інформаційні судові системи».

«З 1 березня 2025 року отримання електронних повідомлень у скриньки поштового сервісу mail.gov.ua буде неможливим.

Це рішення прийнято за погодженням Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України та Міністерства цифрової трансформації України щодо унормування діяльності відповідно до вимог чинного законодавства та оптимізації витрат» - вказали у ДП «ІСС».

У зв'язку з цим рекомендують всім користувачам заздалегідь вжити заходів:

Для збереження своєї електронної кореспонденції перенести її до інших поштових систем.

  • Змінити свої контактні адреси на всіх платформах, зокрема і у кабінеті Електронного суду, якщо адреса електронної пошти mail.gov.ua  використовувалась для реєстрації, отримання повідомлень або інших цілей.
  • Подбати про перенесення контактів до інших поштових систем або завантажити на власний комп'ютер.
  • Після припинення функціонування поштового сервісу mail.gov.ua адреси електронної пошти в домені mail.gov.ua стануть недоступними.

Також там заявили, що припинення функціонування  поштового сервісу mail.gov.ua жодним чином не впливає на роботу користувачів у кабінеті Електронного суду, оскільки вхід до Електронного кабінету здійснюється за допомогою електронного цифрового підпису користувача.

Автор: Наталя Мамченко

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