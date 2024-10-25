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Керівництво податкової перевірили на наявність інвалідності, 16 осіб прийняли рішення звільнитися, — Гетманцев

14:11, 25 жовтня 2024
Данило Гетманцев розповів, що серед 17 чоловіків лише один отримав інвалідність внаслідок поранення на фронті.
Керівництво податкової перевірили на наявність інвалідності, 16 осіб прийняли рішення звільнитися, — Гетманцев
Джерело фото: УНІАН
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Керівництво Державної податкової служби перевірили на наявність оформленої інвалідності. Виявилося, що з 17 чоловіків лише один отримав інвалідність через поранення на фронті. Про це повідомив Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, ДПС за два дні перевірила матеріали щодо керівництва, зокрема регіонального, на наявність інвалідності. Загалом таких чоловіків виявилось 17, з них лише один отримав інвалідність через поранення на фронті.

"15 осіб прийняли вольове та чесне рішення залишити службу. Однак, один діяч вирішив цього не робити в надії на зв'язки з "кимось у владі". Мова йде про Чернігів", - написав Гетманцев у Телеграм.

Пізніше Гетманцев повідомив, що рішення про звільнення ухвалили 16 осіб. Він додав, що розраховує на аналогічні перевірки у Бюро економічної безпеки, НКЦПФР, Митній службі, Держфінмоніторингу та Комісії з регулювання азартних ігор.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.

Також він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше Уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

Денис Шмигаль заявив, що рішення МСЕК переглянуть протягом трьох місяців.

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податкова

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