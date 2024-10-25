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Денис Шмигаль заявив, що рішення МСЕК переглянуть протягом трьох місяців

13:35, 25 жовтня 2024
Буде створено групу, яка перегляне рішення МСЕК.
Денис Шмигаль заявив, що рішення МСЕК переглянуть протягом трьох місяців
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Рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) будуть переглянуті протягом наступних трьох місяців. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 25 жовтня. При цьому він не уточнив, чи будуть переглядатися лише рішення стосовно посадовців або ж взагалі всі рішення МСЕК.

«На виконання рішень РНБО та Президента Уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

Медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.

Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки.

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Також Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів.
МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

«У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки» - підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», скандал з пенсіями по інвалідності для прокурорів може стати каталізатором для пенсійної реформи, яку уряд збирається ухвалити до кінця 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль МСЕК

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