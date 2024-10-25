На Рівненщині змінили керівництво одразу семи МСЕК

У Рівненській області оновили керівництва медико-соціальних комісій для боротьби зі зловживаннями.

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У Рівненській області відбулося оновлення керівництв семи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Ці зміни ініційовані начальником обласної військової адміністрації Олександром Ковалем у рамках перевірок, що тривають.

Як повідомляє пресслужба Рівненської ОВА, Коваль зазначив, що нові виконувачі обов’язків вже призначені на місця звільнених керівників. «На сьогодні замінено очільників семи МСЕКів Рівненщини» — зазначив очільник області.

Перевірки тривають і щодо інших комісій області, і рішення про їхніх нових керівників буде прийнято пізніше. Коваль підкреслив, що метою цих заходів є викорінення можливих зловживань у сфері медико-соціальної експертизи, оскільки це може суттєво вплинути на обороноздатність країни.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.

Також він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше Уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Також Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

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