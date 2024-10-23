ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК

Якщо встановлять, що чиновник отримав інвалідність незаконно, — це стане підставою для кримінального провадження.

В Україні проведуть перевірки діагнозів у всіх посадовців. За фейкові інвалідності проти них будуть відкривати кримінальні провадження. Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

«Буде створено робочу групу. Якщо в результаті перевірки будуть підозри, що людина отримала, працюючи в державних органах і обіймаючи певну посаду, інвалідність незаконно, це буде підставою для відкриття кримінального провадження», - зазначила Сап'ян.

Підозри чиновникам можуть оголошувати за різними статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йдеться про підробку документів, шахрайство, незаконне збагачення, участь в організованому злочинному угрупуванні.

За словами Тетяни Сап’ян, головне завдання ДБР полягатиме в тому, щоб довести справу до суду.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу.

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