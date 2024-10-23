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ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК

08:48, 23 октября 2024
Если установят, что чиновник получил инвалидность незаконно, – это станет основанием для уголовного производства.
ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК
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В Украине проведут проверки диагнозов у ​​всех должностных лиц. За фейковые инвалидности против них будут открывать уголовные производства. Об этом сообщила представитель Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

«Будет создана рабочая группа. Если в результате проверки будут подозрения, что человек получил, работая в государственных органах и занимая определенную должность, инвалидность незаконна, это будет основанием для возбуждения уголовного производства», - отметила Сапьян.

Подозрения чиновникам могут объявлять по разным статьям Уголовного кодекса. В частности, речь идет о подделке документов, мошенничестве, незаконном обогащении, участии в организованной преступной группировке.

 По словам Татьяны Сапьян, главная задача ГБР состоит в том, чтобы довести дело до суда.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Также руководитель Минздрава Виктор Ляшко рассказал, где теперь планируют проводить медико-социальную экспертизу.

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чиновник ГБР МСЕК

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