На Ривненщине сменили руководство сразу семи МСЭК

В Ровенской области обновили руководства медико-социальных комиссий для борьбы со злоупотреблениями.

Источник фото: suspilne.media

В Ровенской области произошло обновление руководств семи медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Эти изменения инициированы начальником областной военной администрации Александром Ковалем в рамках продолжающихся проверок.

Как сообщает пресс-служба Ривненской ОГА, Коваль отметил, что новые исполняющие обязанности уже назначены на места уволенных руководителей. «На сегодня заменены руководители семи МСЭКов Ривненской области», - отметил глава области.

Проверки продолжаются и в отношении других комиссий области, и решение об их новых руководителях будет принято позже. Коваль подчеркнул, что целью этих мероприятий является искоренение возможных злоупотреблений в сфере медико-социальной экспертизы, поскольку это может существенно повлиять на обороноспособность страны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Кроме того, в Офисе Президента обсудили порядок и критерии для установления инвалидности после ликвидации МСЭК.

Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

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