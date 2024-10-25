Практика судов
  1. В Украине

На Ривненщине сменили руководство сразу семи МСЭК

13:26, 25 октября 2024
В Ровенской области обновили руководства медико-социальных комиссий для борьбы со злоупотреблениями.
На Ривненщине сменили руководство сразу семи МСЭК
Источник фото: suspilne.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области произошло обновление руководств семи медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Эти изменения инициированы начальником областной военной администрации Александром Ковалем в рамках продолжающихся проверок.

Как сообщает пресс-служба Ривненской ОГА, Коваль отметил, что новые исполняющие обязанности уже назначены на места уволенных руководителей. «На сегодня заменены руководители семи МСЭКов Ривненской области», - отметил глава области.

Проверки продолжаются и в отношении других комиссий области, и решение об их новых руководителях будет принято позже. Коваль подчеркнул, что целью этих мероприятий является искоренение возможных злоупотреблений в сфере медико-социальной экспертизы, поскольку это может существенно повлиять на обороноспособность страны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Кроме того, в Офисе Президента обсудили порядок и критерии для установления инвалидности после ликвидации МСЭК.

Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Ровно МСЕК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП с ГСА решили ликвидировать с 1 апреля 2025 года почтовый сервис mail.gov.ua

Почтовый сервис mail.gov.ua с 1 апреля 2025 года прекращает работу.

Новый состав Счетной палаты выберут с решающим голосом международных экспертов – Роксолана Пидласа

Принятие реформы Счетной палаты – условие на получение финансирования США, а именно $1 млрд долларов только за второе чтение и $1,5 млрд в целом.

Денис Шмыгаль заявил, что решения МСЭК будут пересмотрены на протяжении трех месяцев

Будет создана группа, которая пересмотрит решение МСЭК.

На фоне подготовки правительством пенсионной реформы Счетная палата заявила, что судебные решения по пенсионным делам «нагружают бюджет»

В Счетной палате заявили, что выплаты по решениям судов пенсионерам, которые были военнослужащими силовых структур и лицам, проживающим в радиоактивно загрязненной местности, привели к дополнительной нагрузке Пенсионного фонда в 66,5 млрд грн.

На руководящие должности в полиции будут назначать по конкурсу с проверкой добродетели – Кабмин одобрил законопроект

Законопроект Кабмина предусматривает, что назначать руководителей в полиции будут во время конкурса с проверкой на добродетель.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ