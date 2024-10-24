В Офісі Президента обговорили порядок і критерії для встановлення інвалідності після ліквідації МСЕК

Серед питань на нараді по реформуванню МСЕК обговорили цифровізацію всіх етапів встановлення інвалідності.

В Офісу Президента під головуванням заступниці Андрія Єрмака Ірини Верещук відбулася нарада щодо змін у законодавстві на виконання рішення РНБО про реформування системи медико-соціальних експертних комісій. Серед ключових тем наради були:

ліквідація МСЕК,

цифровізація всіх етапів встановлення інвалідності,

порядок і критерії, за якими це здійснюватиметься.

За словами Ірини Верещук, люди не повинні проходити незрозумілі обстеження, чекати місяцями або платити гроші за «сприяння» в отриманні того, що належить за законом. Відтак, потрібно невідкладно внести відповідні зміни до законодавства, щоб унеможливити будь-які зловживання в майбутньому, та щоб винні понесли суворе й справедливе покарання.

Парламент, Уряд і представників громадських організацій закликали зосередитися на нормотворчій роботі, щоб українці вже найближчим часом побачили якісні зміни.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.

Також він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше Уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Також Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

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