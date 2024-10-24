У Чернівецькій області стався землетрус

Останній землетрус з цього району був зафіксований 23 листопада 2023 року, магнітудою 2,0.

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Ввечері у середу, 23 жовтня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що поштовхи були зареєстровані о 18:08 на глибині 3 км.

Джерело землетрусу знаходилося в районі селища Ломачинці, Дністровського району, Чернівецької області.

За класифікацією землетрусів він відноситься до відчутних.

У Головному центрі спецконтролю зауважують, що останній землетрус з цього району був зафіксований 23 листопада 2023 року, магнітудою 2,0.

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