Забрав гроші, золото та Land Cruiser — на Київщині суд покарав чоловіка за розбійний напад на пенсіонерку

Зловмисник наніс тілесні ушкодження жінці та заволодів її грошовими коштами на суму майже 60 тис. грн., а також золотими прикрасами.

На Київщині перед судом постав неодноразово судимий 43-річний чоловік, який вчинив розбійний напад та за попередньою змовою групою осіб незаконно заволодів транспортним засобом жінки похилого віку.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, у липні 2018 року в селі Рожни Броварського району чоловік проник до будинку пенсіонерки. Засуджений наніс тілесні ушкодження жінці та погрожуючи предметами, схожими на зброю заволодів її грошовими коштами на суму майже 60 тис. грн., а також золотими прикрасами.

Після вчинення розбійного нападу на літню жінку чоловік разом з іншими особами проник до гаражного приміщення потерпілої та незаконно заволодів її автомобілем марки Toyota Land Cruiser Prado.

Вироком суду йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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