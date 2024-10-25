Забрал деньги, золото и Land Cruiser — в Киевской области суд наказал мужчину за разбойное нападение на пенсионерку

Злоумышленник нанес телесные повреждения женщине и завладел ее денежными средствами на сумму почти 60 тыс. грн., а также золотыми украшениями.

В Киевской области перед судом предстал неоднократно судимый 43-летний мужчина, который совершил разбойное нападение и по предварительному сговору группой лиц незаконно завладел транспортным средством пожилой женщины.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в июле 2018 года в селе Рожны Броварского района мужчина проник в дом пенсионерки. Осужденный нанес телесные повреждения женщине и угрожая предметами, похожими на оружие, завладел ее денежными средствами на сумму почти 60 тыс. грн., а также золотыми украшениями.

После совершения разбойного нападения на пожилую женщину мужчина вместе с другими лицами проник в гаражное помещение потерпевшей и незаконно завладел ее автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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