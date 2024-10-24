Верховный Суд постановил, что именно статут объединения определяет, какие ограничения в отношении совладельцев может совершать объединение

Верховный Суд заявил, что решение общего собрания ОСМД об ограничении совладельцев в пользовании общим имуществом здания за неуплату взносов является противоправным, если уставом ОСМД не предусмотрено, какие именно конкретные действия могут совершаться в отношении них.

Хотя действующее законодательство и наделяет ОСМД правом принимать решение об установлении ограничений пользования общим имуществом, обеспечения надлежащего содержания и использования общего имущества путем утверждения таких решений общим собранием, однако уставом объединения определяется, какие именно конкретные действия вправе совершать объединения в случае, когда совладелец не платит взносы или платежи.

Такой вывод сделал Верховный Суд по делу по иску владельца квартиры в многоквартирном доме о признании недействительным решения общего собрания ОСМД и обязательства не препятствовать пользованию любыми помещениями общего пользования. Постановление КХС ВС от 15 августа 2024 года по делу № 910/18802/23.

У цій справі загальні збори співвласників ОСББ, враховуючи заборгованість позивача перед відповідачем зі сплати внесків на утримання будинку і прибудинкової території, прийняли рішення, зокрема, щодо обмеження позивача в користуванні спільним майном співвласників шляхом блокування ключа індивідуального електронного доступу та обрізання електропостачання власнику житла.

Суди попередніх інстанцій позов про визнання недійсним рішення загальних зборів ОСББ, зобов’язання вчинити дії та стягнення моральної шкоди задовольнили частково.

Верховний Суд рішення судів попередніх інстанцій залишив без змін.

ВС зазначив, що відповідно до ст. 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків» до виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься питання про використання спільного майна, визначення обмежень на користування спільним майном.

Задовольняючи позовні вимоги в цій справі, суди попередніх інстанцій виходили з того, що хоча чинне законодавство і наділяє об’єднання правом приймати рішення про встановлення обмежень користування спільним майном та забезпечення належного утримання й використання спільного майна, шляхом затвердження таких рішень загальними зборами, однак статутом об’єднання визначається, які саме конкретні дії вправі вчиняти об’єднання у випадку, коли співвласник не сплачує внески / платежі.

Суди встановили, що в п. 2.4 статуту ОСББ зазначено, що об’єднання має право: визначати порядок користування спільним майном відповідно до статуту об’єднання; робити співвласникам попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання; вимагати від співвласників своєчасної та в повному обсязі сплати всіх установлених законодавством і статутом об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фонду.

Тож у статуті ОСББ не вказано, які саме конкретні дії може вчиняти відповідач у тому випадку, коли співвласник не сплачує внески, зокрема не визначено, що ОСББ наділено правом обмежувати співвласника в користуванні спільним майном (ліфтом чи іншим спільним майном), чинити будь-які перешкоди в користуванні ним.

Верховний Суд визнав правильними висновки судів попередніх інстанцій у частині того, що дії ОСББ щодо обмеження позивача в користуванні спільним майном є протиправними, перешкоджають йому в користуванні спільним майном, що свідчить про наявність підстав для задоволення позову в частині позовних вимог про зобов’язання відповідача не чинити йому перешкод у вільному та безперешкодному користуванні будь-якими приміщеннями загального користування будинку.

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