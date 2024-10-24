В Черновицкой области произошло землетрясение

Последнее землетрясение из этого района было зафиксировано 23 ноября 2023 года, магнитудой 2,0.

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Вечером в среду, 23 октября, в Черновицкой области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что толчки были зарегистрированы в 18:08 на глубине 3 км.

Источник землетрясения находилось в районе поселка Ломачинцы, Днестровского района, Черновицкой области.

По классификации землетрясений он относится к ощутимым.

В Главном центре спецконтроля отмечают, что последнее землетрясение из этого района было зафиксировано 23 ноября 2023 года, магнитудой 2,0.

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