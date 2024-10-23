Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця тижня, — Віктор Ляшко

МСЕК станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність.

Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця тижня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу, передає «Укрінформ».

Він додав, що МСЕК станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність. Їхні функції буде передано кластерним і надскластерним лікарням.

Раніше Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

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