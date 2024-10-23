Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця тижня, — Віктор Ляшко

Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця тижня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу, передає «Укрінформ».
Він додав, що МСЕК станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність. Їхні функції буде передано кластерним і надскластерним лікарням.
Раніше Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.
Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.