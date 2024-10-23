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Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця тижня, — Віктор Ляшко

11:37, 23 жовтня 2024
МСЕК станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність.
Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця тижня, — Віктор Ляшко
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Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця тижня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу, передає «Укрінформ».

Він додав, що МСЕК станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність. Їхні функції буде передано кластерним і надскластерним лікарням.

Раніше Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

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Віктор Ляшко МСЕК

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