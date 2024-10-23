Верховний Суд висловився стосовно повноважень судів на визначення наявності чи відсутності повноважень у прокурора

Оскільки повноваження прокурора, визначеного керівником відповідного органу прокуратури на досудовому розслідуванні, закінчуються завершенням кримінального провадження, тому суд при визначенні наявності чи відсутності повноважень прокурора не може керуватися положеннями ч. 1 ст. 37 КПК – позиція ВС.

При визначенні наявності чи відсутності повноважень прокурора під час перегляду кримінального провадження за нововиявленими обставинами суд не може керуватися положеннями ч. 1 ст. 37 КПК, оскільки повноваження прокурора (групи прокурорів), визначені керівником відповідного органу прокуратури на досудовому розслідуванні, закінчуються завершенням кримінального провадження. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 8 серпня 2024 року по справі №708/1253/15-к.

Нагадаємо, ч. 1 ст. 37 КПК передбачає, що прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій залишили без задоволення заяву засудженого про перегляд вироку апеляційного суду 2009 року за нововиявленими обставинами.

У касаційній скарзі засуджений стверджує, що в ході розгляду провадження в місцевому суді брав участь прокурор, який не мав права брати участь у розгляді його заяви.

Позиція ККС ВС

Верховний Суд залишив без зміни ухвалу апеляційного суду. ККС вказав, що, як убачається з матеріалів кримінального провадження, на підтвердження повноважень прокурора стороною обвинувачення надано наказ керівника окружної прокуратури про розподіл обов’язків між керівництвом та прокурорами, зміст якого не викликав сумніву у наявності у прокурора повноважень для участі у розгляді поданої засудженим заяви.

З огляду на це суд першої інстанції відмовив у задоволенні відводу прокурора, з чим погодився й апеляційний суд.

ККС ВС зазначив, що при визначенні наявності чи відсутності повноважень прокурора суд не може керуватися положеннями ч. 1 ст. 37 КПК, оскільки повноваження прокурора (групи прокурорів) визначених керівником відповідного органу прокуратури на досудовому розслідуванні закінчуються завершенням кримінального провадження.

Автор: Наталя Мамченко

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