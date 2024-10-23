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Верховний Суд висловився стосовно повноважень судів на визначення наявності чи відсутності повноважень у прокурора

11:25, 23 жовтня 2024
Оскільки повноваження прокурора, визначеного керівником відповідного органу прокуратури на досудовому розслідуванні, закінчуються завершенням кримінального провадження, тому суд при визначенні наявності чи відсутності повноважень прокурора не може керуватися положеннями ч. 1 ст. 37 КПК – позиція ВС.
Верховний Суд висловився стосовно повноважень судів на визначення наявності чи відсутності повноважень у прокурора
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При визначенні наявності чи відсутності повноважень прокурора під час перегляду кримінального провадження за нововиявленими обставинами суд не може керуватися положеннями ч. 1 ст. 37 КПК, оскільки повноваження прокурора (групи прокурорів), визначені керівником відповідного органу прокуратури на досудовому розслідуванні, закінчуються завершенням кримінального провадження. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 8 серпня 2024 року по справі №708/1253/15-к.

Нагадаємо, ч. 1 ст. 37 КПК передбачає, що прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій залишили без задоволення заяву засудженого про перегляд вироку апеляційного суду 2009 року за нововиявленими обставинами.

У касаційній скарзі засуджений стверджує, що в ході розгляду провадження в місцевому суді брав участь прокурор, який не мав права брати участь у розгляді його заяви.

Позиція ККС ВС

Верховний Суд залишив без зміни ухвалу апеляційного суду. ККС вказав, що, як убачається з матеріалів кримінального провадження, на підтвердження повноважень прокурора стороною обвинувачення надано наказ керівника окружної прокуратури про розподіл обов’язків між керівництвом та прокурорами, зміст якого не викликав сумніву у наявності у прокурора повноважень для участі у розгляді поданої засудженим заяви.

З огляду на це суд першої інстанції відмовив у задоволенні відводу прокурора, з чим погодився й апеляційний суд.

ККС ВС зазначив, що при визначенні наявності чи відсутності повноважень прокурора суд не може керуватися положеннями ч. 1 ст. 37 КПК, оскільки повноваження прокурора (групи прокурорів) визначених керівником відповідного органу прокуратури на досудовому розслідуванні закінчуються завершенням кримінального провадження.

Автор: Наталя Мамченко

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ВС судова практика ККС ВС

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Верховний Суд висловився стосовно повноважень судів на визначення наявності чи відсутності повноважень у прокурора

Оскільки повноваження прокурора, визначеного керівником відповідного органу прокуратури на досудовому розслідуванні, закінчуються завершенням кримінального провадження, тому суд при визначенні наявності чи відсутності повноважень прокурора не може керуватися положеннями ч. 1 ст. 37 КПК – позиція ВС.

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