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Верховный Суд высказался относительно полномочий судов по определению наличия или отсутствия полномочий у прокурора

11:25, 23 октября 2024
Поскольку полномочия прокурора, определенного руководителем соответствующего органа на досудебном расследовании, заканчиваются завершением уголовного производства, поэтому суд при определении наличия или отсутствия полномочий прокурора не может руководствоваться положениями ч. 1 ст. 37 УПК – позиция ВС.
Верховный Суд высказался относительно полномочий судов по определению наличия или отсутствия полномочий у прокурора
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При определении наличия или отсутствия полномочий прокурора при пересмотре уголовного производства по вновь открывшимся обстоятельствам суд не может руководствоваться положениями ч. 1 ст. 37 УПК, поскольку полномочия прокурора (группы прокуроров), определенные руководителем соответствующего органа прокуратуры на досудебном расследовании, истекают завершением уголовного производства. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 8 августа 2024 года по делу №708/1253/15-к.

Напомним, ч. 1 ст. 37 УПК предусматривает, что прокурор, осуществляющий полномочия прокурора по конкретному уголовному производству, определяется руководителем соответствующего органа прокуратуры после начала досудебного расследования. В случае необходимости руководитель органа прокуратуры может определить группу прокуроров, которые будут осуществлять полномочия прокуроров в конкретном уголовном производстве, а также старшего прокурора такой группы, который будет руководить действиями других прокуроров.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций оставили без удовлетворения заявление осужденного о пересмотре приговора апелляционного суда 2009 по вновь открывшимся обстоятельствам.

В кассационной жалобе осужденный утверждает, что в ходе рассмотрения производства в местном суде участвовал прокурор, не имевший права участвовать в рассмотрении его заявления.

Позиция КУС ВС

Верховный Суд оставил без изменения определение апелляционного суда. КУС указал, что, как усматривается из материалов уголовного производства, в подтверждение полномочий прокурора стороной обвинения предоставлен приказ руководителя окружной прокуратуры о распределении обязанностей между руководством и прокурорами, содержание которого не вызывало сомнения в наличии у прокурора полномочий для участия в рассмотрении поданного осужденным заявления .

Учитывая это, суд первой инстанции отказал в удовлетворении отвода прокурора, с чем согласился и апелляционный суд.

КУС ВС отметил, что при определении наличия или отсутствия полномочий прокурора суд не может руководствоваться положениями ч. 1 ст. 37 УПК, поскольку полномочия прокурора (группы прокуроров), определенных руководителем соответствующего органа прокуратуры на досудебном расследовании, заканчиваются завершением уголовного производства.

Автор: Наталья Мамченко

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ВС судебная практика КУС ВС

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Верховный Суд высказался относительно полномочий судов по определению наличия или отсутствия полномочий у прокурора

Поскольку полномочия прокурора, определенного руководителем соответствующего органа на досудебном расследовании, заканчиваются завершением уголовного производства, поэтому суд при определении наличия или отсутствия полномочий прокурора не может руководствоваться положениями ч. 1 ст. 37 УПК – позиция ВС.

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