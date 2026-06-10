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Как суд наказал пользователя TikTok за пророссийские видео и «очернение» Президента Украины – материалы дела

21:35, 10 июня 2026
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Материалы из TikTok были признаны публично оправдывающими вооруженную агрессию России.
Как суд наказал пользователя TikTok за пророссийские видео и «очернение» Президента Украины – материалы дела
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Кагарлыкский районный суд назначил условное наказание за повторное оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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Обстоятельства дела № 368/315/26

Обвиняемый, имея прямой умысел на публичное выражение своих взглядов перед неограниченным кругом лиц, используя мобильный телефон и доступ к сети Интернет, через личный аккаунт в социальной сети TikTok распространял видеоматериалы, в которых содержались высказывания, оправдывающие вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году.

В частности, 21 октября 2025 года обвиняемый опубликовал видеозапись продолжительностью 15 минут 56 секунд, в которой критиковал Президента Украины (упомянутого как «Зеля»), обвинял его в провоцировании войны, называл «марионеткой», «ликвидатором Украины», утверждал, что война является «договорняком», а Президент боится ехать на переговоры к Президенту Российской Федерации.

24 октября 2025 года была опубликована видеозапись продолжительностью 5 минут 50 секунд, в которой обвиняемый продолжал высказывать аналогичные взгляды, утверждая, что Президент Украины боится ехать на переговоры, а действия ТЦК являются «разделыванием людей на мясо».

22 ноября 2025 года была опубликована видеозапись продолжительностью 19 минут 46 секунд, в которой обвиняемый вновь оправдывал агрессию Российской Федерации, критиковал Президента Украины и призывал к массовым обращениям с требованием прекратить «договорную войну».

25 ноября 2025 года была опубликована видеозапись продолжительностью 9 минут 41 секунду, в которой обвиняемый продолжал распространять материалы с оправданием вооруженной агрессии Российской Федерации, критиковал Президента Украины и его окружение.

Судебная лингвистическая (семантико-текстуальная) экспертиза подтвердила, что распространенные материалы носят публичный характер, направлены на формирование определенного общественного мнения и содержат оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

Что решил суд

Кагарлыкский районный суд Киевской области признал обвиняемого виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) и частью третьей статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины (то же правонарушение, совершенное повторно).

Суд назначил наказание: по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины — 1 год лишения свободы; по части третьей статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины — 5 лет лишения свободы. На основании статьи 70 Уголовного кодекса Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено 5 лет лишения свободы.

На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины обвиняемый освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года с возложением обязанностей, предусмотренных пунктами 1, 2 части первой и пунктом 2 части третьей статьи 76 Уголовного кодекса Украины.

Суд не назначил дополнительное наказание в виде конфискации имущества из-за отсутствия корыстного мотива. Процессуальные расходы на проведение экспертизы взысканы с обвиняемого.

Приговор может быть обжалован в Киевский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

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