Центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца недели, — Виктор Ляшко

МСЭК по состоянию на 1 января 2025 как отдельные юридические лица приостановят свою деятельность.

Центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца недели. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге, передает «Укринформ».

Он добавил, что МСЭК по состоянию на 1 января 2025 как отдельные юридические лица приостановят свою деятельность. Их функции будут переданы кластерным и надстекластерным больницам.

Ранее Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

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