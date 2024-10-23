Центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца недели, — Виктор Ляшко

Центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца недели. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге, передает «Укринформ».
Он добавил, что МСЭК по состоянию на 1 января 2025 как отдельные юридические лица приостановят свою деятельность. Их функции будут переданы кластерным и надстекластерным больницам.
Ранее Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.
Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.
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