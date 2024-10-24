В Офисе Президента обсудили порядок и критерии для установления инвалидности после ликвидации МСЭК

Среди вопросов на совещании по реформированию МСЭК обсудили цифровизацию всех этапов установления инвалидности.

В Офисе Президента под председательством заместительницы Андрея Ермака Ирины Верещук состоялось совещание относительно изменений в законодательстве во исполнение решения СНБО о реформировании системы медико-социальных экспертных комиссий. Сердце ключевых тем совещания были:

ликвидация МСЭК,

цифровизация всех этапов установления инвалидности,

порядок и критерии, по которым это будет осуществляться.

По словам Ирины Верещук, люди не должны проходить непонятные обследования, ждать месяцами или платить деньги за «содействие» в получении того, что положено по закону. Следовательно, нужно безотлагательно внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы исключить любые злоупотребления в будущем, и чтобы виновные понесли суровое и справедливое наказание.

Парламент, Правительство и представителей общественных организаций призвали сосредоточиться на нормотворческой работе, чтобы украинцы уже в ближайшее время увидели качественные изменения.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

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