Министр здравоохранения анонсировал ликвидацию МСЭК до 1 января 2025 года

Правительство Украины ликвидирует МСЭК, а функции делегируют кластерным и сверхкластерным больницам.

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам. Об этом он заявил во время брифинга.

«Мы делаем все возможное, чтобы на 1 января 2025 года медико-социальные экспертные комиссии, как отдельные юридические лица, приостановили свое функционирование. Их функцию мы передаем в кластерные и надкластерные больницы», - сообщил Ляшко.

Министр уточнил, что кластерные и надкластерные больницы являются результатом госпитального планирования, которое провело Министерство здравоохранения. Эти заведения должны обеспечивать доступность медицинской помощи, имея не менее 20 направлений лечения.

Ляшко отметил, что реформа поможет решить ряд глобальных проблем, в частности кадровую. Все кластерные и надкластерные больницы будут подключены к Электронной системе здравоохранения, что позволит принимать решение об установлении инвалидности на основе зафиксированных данных, таких как диагнозы и проведенные исследования.

Также министр анонсировал принятие распоряжения Кабмина, которое ликвидирует центральную МСЭК, до конца этой недели. Ляшко добавил, что уже внесены изменения в 11 нормативно-правовых актов, одним из ключевых из которых является требование о декларировании доходов руководителями и членами МСЭК, контроль за чем будет осуществлять Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Виктор Ляшко заявил, что руководители МСЭК после увольнения не должны возглавлять медицинские учреждения.

Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Ранее Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

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