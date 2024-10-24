Гоструда объясняет, можно ли в период отстранения от работы уйти в оплачиваемый отпуск

Факт отстранения отсутствует среди условий, определяющих или ограничивающих право на отпуск.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, можно ли в период отстранения от работы уйти в оплачиваемый отпуск.

Отстранение работника от работы является временным увольнением работника от исполнения им трудовых обязанностей, предусмотренных условиями трудового договора.

Право на отпуск зависит от времени определенных законодательством условий (количество отработанного в рабочем году времени, стаж работы, социальный статус, обучение и т.п.). Факт отстранения отсутствует среди условий, определяющих или ограничивающих право на отпуск.

Поэтому при наличии у работника права на отпуск в соответствии с нормами законодательства, ему могут быть предоставлены с его согласия как оплачиваемые отпуска, так и отпуска без сохранения заработной платы в соответствии со статьями 25 и 26 Закона Украины «Об отпусках».

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