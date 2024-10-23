Керівники МСЕК після звільнення не мають очолювати медичні заклади — Віктор Ляшко

Очільник МОЗ вважає, що керівництво МСЕК= не повинно займати жодних керівних посад в закладах охорони здоров'я.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко висловив свою позицію щодо майбутнього посадовців МСЕК.

На його думку, керівництво відомства не повинно більше займати жодних керівних посад в закладах охорони здоров'я.

«Питання в тому, чи є такі юридичні механізми. Я вивчу і про це повідомлю», — зазначив Ляшко на брифінгу, передає «Укрінформ».

Також він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Раніше Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.