Руководители МСЭК после увольнения не должны возглавлять медицинские учреждения — Виктор Ляшко

Глава Минздрава считает, что руководство МСЭК не должно занимать никаких руководящих должностей в учреждениях здравоохранения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко высказал свою позицию по поводу будущего чиновников МСЭК.

По его мнению, руководство ведомства не должно занимать никаких руководящих должностей в учреждениях здравоохранения.

«Вопрос в том, есть ли такие юридические механизмы. Я выучу и об этом сообщу», — отметил Ляшко на брифинге, передает «Укринформ».

Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Ранее Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

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