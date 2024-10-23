Глава Минздрава Ляшко сообщил, планирует ли подавать в отставку на фоне скандала с МСЭК

Виктор Ляшко заявил, что «заявление написать проще, чем реформировать МСЭК».

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что не намерен подавать в отставку на фоне скандалов с работой медико-социальных экспертных комиссий. Об этом он сказал на брифинге.

«Заявление написать проще, чем реформировать МСЭК», – ответил Ляшко на вопрос ощущает ли он политическую ответственность за скандалы в МСЭК.

Министр отметил, что «его нет в вертикали МСЭК»: он не назначает и не увольняет руководителей комиссий, а Минздрав является регулятором.

Также Ляшко напомнил, что как министр назначает главу Центральной медико-социальной экспертной комиссии, и ее руководитель был уволен, а центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца недели.

Напомним, решением СНБО Правительству вместе с Офисом Генерального прокурора поручено безотлагательно подать законопроект об унормировании порядка начисления заработных плат и пенсий работникам органов прокуратуры Украины, а также закрепление соответствующих социальных гарантий для лиц, имеющих инвалидность, для работы в органах прокуратуры Украины, а также проведение повторных проверок решений МСЭК, из которых прокурорам установлена ​​инвалидность.

Ранее Президент Владимир Зеленский назвал неубедительными озвученные во время СНБО 22 октября доклады министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра соцполитики Оксаны Жолнович по ситуации с МСЭК.

Добавим, глава Минздрава Ляшко рассказал, где теперь планируют проводить медико-социальную экспертизу.

Также стало известно, что функции МСЭК передадут кластерным и надкластерным больницам.

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