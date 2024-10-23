Функции МСЭК передадут кластерным и надкластерным больницам – что это значит

Ранее Денис Шмыгаль заявил о внедрении европейской модели вместо МСЭК.

С 1 января 2025 года медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) как отдельные юридические лица приостановят свою деятельность. Их функции будут переданы кластерным и надкластерным больницам. Об этом во время брифинга по ликвидации медико-социальных экспертных комиссий и выполнению решения СНБО по противодействию коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

Напомним, что 22 октября после заседания СНБО премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «до конца года вместо МСЭК разработают новую европейскую модель».

«Во исполнение указа Президента до конца этого года МСЭК будут ликвидированы. Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель. Кроме того, сегодня я поручил Министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров, чтобы завершить реформирование МСЭК и введение новой европейской модели», — подчеркнул Шмыгаль.

Что такое кластерные и надкластерные больницы

В начале июля 2022 года Верховная Рада приняла закон №2347, которым был запущен следующий этап медицинской реформы – формирование состоятельной сети больниц. Во исполнение требований этого Закона было принято постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2023 г. № 174 «Некоторые вопросы организации состоятельной сети учреждений здравоохранения».

Каждая область стала отдельным госпитальным округом, который в свою очередь делится на кластеры. В пределах одного госпитального округа больницы разделены на сверхкластерные, кластерные и общие.

В июне-июле 2023 года был согласован и утвержден перечень надкластерных, кластерных и общих больниц состоятельной сети. Сейчас в 19 областях в состоятельную сеть включено 562 заведения, из которых 123 — надкластреные, 157 — кластерные и 282 — общие заведения.

К примеру, Киевский госпитальный округ состоит из 7 кластеров: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский, Фастовский.

Как отмечает Минздрав, в состоятельную сеть округа кроме учреждений первичной медицинской помощи и экстренной медицинской помощи вошли 34 учреждения специализированной медицинской помощи, из них надкластерными являются в частности Киевская областная клиническая больница, Киевский областной специализированный медицинский центр и т.д.

Кластерных в этом округе – 10 заведений. В частности, это Обуховская, Фастовская, Васильковская многопрофильные больницы интенсивного лечения, многопрофильная Броварская клиническая больница и т.д.

Детали о финансировании этих мер по передаче функций Виктор Ляшко не сообщил.

Также он рассказал, что Центральную МСЭК планируется ликвидировать до 27 октября.

«До конца этой недели мы примем распоряжение Кабинета министров Украины, которое у нас ликвидирует центральную МСЭК. Мы к этому готовились, укрепляя материально-техническую базу подчиненного института в городе Днепр. Поскольку мы видели, что центральная МСЭК – это только была визуальная экспертиза, потом люди направлялись на клинические базы в Днепр и Винницу», - подчеркнул Ляшко.

Кроме того, Виктор Ляшко сообщил, что уволены руководители Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины, Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Минздрава, Научно-исследовательского института реабилитации лиц с инвалидностью Винницкого национального медицинского университета имени Пирогова и работники Министерства охраны здоровья, отвечавшие за это направление.

Автор: Наталья Мамченко

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