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Надлежащее поведение судей в социальных сетях — методические рекомендации

12:22, 23 октября 2024
Методические рекомендации по надлежащему поведению судей в социальных сетях подготовлены с учетом соответствующих международных стандартов.
Надлежащее поведение судей в социальных сетях — методические рекомендации
Фото: shutterstock.com
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Национальная школа судей Украины сообщила, что в рамках проекта «Судьи в социальных сетях: в поисках баланса сдержанности и свободы выражения» был проведен анализ национальной практики и нормативных требований к поведению украинских судей в социальных сетях через призму национальных стандартов.

Отмечается, что результатами этой работы стали Методические рекомендации по надлежащему поведению судей в социальных сетях, подготовленные с учетом соответствующих международных стандартов по поведению судей в социальных сетях и с целью предоставления методологической поддержки украинским судьям и другим лицам судебных органов Украины относительно использования социальных сетей в профессиональной и внесудебной деятельности. А также Комментарий по содержанию международных стандартов и международно-правовых актов о правилах поведения судей в социальных сетях.

Комментарий содержит обобщенные разъяснения, толкования и подходы к пониманию международных стандартов (правил) поведения судей в социальных сетях, а также предлагает анализ положений соответствующих международных документов, определяющих поведение судей в  социальных сетях (в частности, Заключение КРЕС № 25, Дохийские рекомендации, Бангалорские принципы поведения судей, практика ЕСПЧ) и обзор лучших национальных практик имплементации соответствующих международных стандартов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Съезд судей Украины 18 сентября утвердил в новой редакции Кодекс судейской этики, разработанный по инициативе и при непосредственном участии Совета судей Украины.

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НШСУ

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