Съезд судей Украины утвердил новую редакцию Кодекса судейской этики

Судьи теперь смогут руководствоваться новой редакцией Кодекса судейской этики.

Съезд судей Украины 18 сентября утвердил в новой редакции Кодекс судейской этики, разработанный по инициативе и непосредственном участию ССУ. За проголосовало 188 делегатов, 40 против, 15 воздержались. Напомним, в работе съезда судей принимают участие 274 делегата.

Кроме действительно интересных моментов, таких как разрешение судьям использовать при подготовке судебных решений искусственный интеллект и возможность публично выступать в защиту авторитета и независимости судебной власти, предложенный вариант изменений в Кодексе содержит и ряд дискуссионных предложений.

Например, изменения в Кодексе фактически усиливают контроль над публичным поведением судей и их высказываниями, в частности, в социальных сетях.

Также обновленная редакция Кодекса судейской этики позволяет привлекать к дисциплинарной ответственности судей, которые пренебрежительно относятся к судейскому самоуправлению.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описывала новеллы Кодекса. В дальнейшем ССУ будет работать над комментарием к нему.

«Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию с мероприятия. Во время первого этапа съезда планируется избрать судью Конституционного суда Украины по квоте съезда судей.

Автор: Наталья Мамченко

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