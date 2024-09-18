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Рада одобрила изменения в процедуры медико-социальной экспертизы для лиц с инвалидностью

16:44, 18 сентября 2024
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании медико-социальной экспертизы.
Рада одобрила изменения в процедуры медико-социальной экспертизы для лиц с инвалидностью
Источник фото: acmc.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламент принял в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить норму о медицинском осмотре в МСЭК для определения инвалидности.

Как сообщила пресс-служба парламента, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур проведения медико-социальной экспертизы» №11225, который предусматривает внесение изменений в процедуры проведения медико-социальной экспертизы.

Законопроект предлагает обновить некоторые положения Законов «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» и «О реабилитации в сфере здравоохранения». В частности, предлагается исключить обязательный медицинский осмотр в МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) и предоставить людям право выбирать формат участия в заседании - лично или дистанционно.

Кроме того, законопроект предусматривает обязательное взаимодействие МСЭК с мультидисциплинарной реабилитационной командой и своевременное принятие решений о подтверждении статуса «лицо с инвалидностью» или «ребенок с инвалидностью». Также планируется, что информация о результатах медико-социальной экспертизы будет внесена в централизованный банк данных по проблемам инвалидности и электронную систему здравоохранения, что будет способствовать цифровизации процессов реабилитации.

Народные депутаты во время рассмотрения законопроекта выразили поддержку, подчеркивая важность этих изменений для обеспечения прав лиц с инвалидностью.

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