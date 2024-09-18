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Депутат Одарченко, подозреваемый во взятке в криптовалюте, мог уехать за границу, — САП

16:27, 18 сентября 2024
Сторона обвинения внесла ходатайство о взыскании залога и оглашении депутата Андрея Одарченко в международный розыск.
Депутат Одарченко, подозреваемый во взятке в криптовалюте, мог уехать за границу, — САП
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Народный депутат, подозреваемый в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления в криптовалюте, мог незаконно уехать за границу. Об этом сообщает САП.

Фамилию депутата не уточняют, но из деталей дела следует, что речь идет об Андрее Одарченко.

По данным САП, 18 сентября депутат не явился в Высший антикоррупционный суд и не сообщил прокурору о причинах неявки. Его адвокаты также не смогли сообщить суду о том, где сейчас Одарченко, и отмечают отсутствие связи с ним.

Прокурор уже инициировал взыскание 15 миллионов гривен залога в пользу государства, а также объявил нардепа в розыск.

Суд принял применение принудительного приведения Одарченко на следующее судебное заседание — 19 сентября в 08:00.

Напомним, что НАБУ разоблачила депутата, члена комитета по антикоррупционной политике Андрея Одарченко в попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Так, в истории Украины задокументирована первая взятка криптовалютой.

В обмен на деньги он просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

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