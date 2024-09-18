Депутат Одарченко, підозрюваний у хабарі в криптовалюті, міг виїхати за кордон, — САП

Сторона обвинувачення внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата Андрія Одарченко в міжнародний розшук.

Народний депутат, підозрюваний у наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення у криптовалюті, міг незаконно виїхати за кордон. Про це повідомляє САП.

Прізвище депутата не уточнюють, але з деталей справи випливає, що йдеться про Андрія Одарченка.

За даними САП, 18 вересня депутат не зʼявився до Вищого антикорупційного суду і не повідомив прокурора про причини неявки. Його адвокати також не змогли повідомити суду про те, де зараз Одарченко, і наголошують на відсутності зв’язку з ним.

Прокурор уже ініціював стягнення 15 мільйонів гривень застави на користь держави, а також оголосив нардепа в розшук.

Суд ухвалив застосувати примусове приведення Одарченка на наступне судове засідання — 19 вересня о 08:00.

Нагадаємо, що НАБУ викрило депутата, члена комітету з питань антикорупційної політики Андрія Одарченка у спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Так, в історії України задокументовано перший хабар криптовалютою.

В обмін на гроші він просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

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