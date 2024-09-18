Бійка зі стріляниною у Софіївській Борщагівці — поліція повідомила деталі

У Софіївській Борщагівці між двома компаніями у кількості 13 осіб стався конфлікт.

В Софіївській Борщагівці поліцейські затримали шістьох учасників масової бійки. Інцидент стався 17 вересня поблизу одного з ресторанів.

Як повідомила поліція Київської області, слідчі розслідують кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронному органу тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Правоохоронцями встановлено, що між двома компаніями у кількості 13 осіб стався конфлікт, який переріс в бійку. На місце події працівники поліції охорони, які намагалися припинити правопорушення.

«Один з учасників бійки накинувся на поліцейського. Інший співробітник застосував зброю, здійснивши декілька пострілів у повітря, у результаті постраждалі відсутні. Конфлікт був припинений одразу на місці події», - повідомили у поліції.

Там додали, що шістьох учасників конфлікту поліцейські затримали. Слідство триває.

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