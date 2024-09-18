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Директор столичного комунального підприємства «прогорів» на тюльпанах на 230 тисяч гривень

20:46, 18 вересня 2024
Директора комунального підприємства підозрюють у збитковій закупівлі тюльпанів.
Директор столичного комунального підприємства «прогорів» на тюльпанах на 230 тисяч гривень
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Посадовця одного з комунальних підприємств Печерського району Києва підозрюють у службовій недбалості через збиткову закупівлю цибулин тюльпанів на суму понад 230 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція Києва.

59-річний директор у жовтні 2023 року уклав контракт на закупівлю 48 тисяч цибулин тюльпанів для озеленення району. Проте, як встановили слідчі, посадовець не перевірив ринкову вартість товару, через що квіти було придбано за завищеною ціною. Це завдало місцевому бюджету значних збитків.

«У ході досудового розслідування, залучивши експертів та провівши всі необхідні слідчі дії, ми встановили, що директор комунального підприємства, через несумлінне ставлення до службових обов’язків, при затвердженні документації не перевірив ринкову вартість закупованого товару. Своїми діями фігурант допустив завищення вартості рослин та завдав збитків місцевому бюджету на понад двісті тридцять тисяч гривень», — зазначив слідчий Василь Марочко.

Директору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Йому загрожує до трьох років обмеження волі та заборона обіймати певні посади на аналогічний строк. Наразі розглядається питання про його відсторонення.

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