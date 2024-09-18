Директор столичного коммунального предприятия «прогорел» на тюльпанах на 230 тысяч гривен

Директора коммунального предприятия подозревают в убыточной закупке тюльпанов.

Чиновника одного из коммунальных предприятий Печерского района Киева подозревают в служебной халатности из-за убыточной закупки луковиц тюльпанов на сумму более 230 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция Киева.

59-летний директор в октябре 2023 года заключил контракт на закупку 48 тысяч луковиц тюльпанов для озеленения района. Однако, как установили следователи, чиновник не проверил рыночную стоимость товара, из-за чего цветы были приобретены по завышенной цене. Это нанесло местному бюджету значительный ущерб.

«В ходе досудебного расследования, привлекая экспертов и проведя все необходимые следственные действия, мы установили, что директор коммунального предприятия, из-за недобросовестного отношения к служебным обязанностям, при утверждении документации не проверил рыночную стоимость закупаемого товара. Своими действиями фигурант допустил завышение стоимости растений и нанес ущерб местному бюджету на более чем двести тридцать тысяч гривен», - отметил следователь Василий Марочко.

Директору сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Ему грозит до трех лет ограничения свободы и запрет занимать определенные должности на аналогичный срок. Сейчас рассматривается вопрос о его отстранении.

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