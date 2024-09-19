На Львовщине злоумышленники продавали военнообязанному удостоверение волонтера за 13 тысяч долларов для пересечения границы

Дельцы пообещали «клиенту» изготовить удостоверение волонтера, на основании которого данные о нем вносились в систему «Шлях».

На Львовщине будут судить четырех злоумышленников, способствовавших незаконной переправке мужчины призывного возраста за пределы страны. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Для этого они пообещали «клиенту» изготовить удостоверение волонтера, на основании которого данные о нем вносились в систему «Шлях». Таким образом, ему предоставлялось право беспрепятственного пересечения границы.

Свои услуги они оценили в 13 тысяч долларов с человека.

Противоправные действия были прекращены правоохранителями после получения ими части средств на сумму 2 400 долларов.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех жителей Дрогобыччины. Им инкриминируют организацию незаконной переправки лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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