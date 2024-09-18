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На Закарпатье делец вместе с несовершеннолетним пособником пытались переправить уклониста через границу

22:36, 18 сентября 2024
Делков вместе с клиентом задержали в районе населенного пункта Паладь Комаровцы Ужгородского района.
На Закарпатье делец вместе с несовершеннолетним пособником пытались переправить уклониста через границу
Фото: dpsu.gov.ua
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Пограничники разоблачили еще одну схему незаконной переправки лиц призывного возраста из Украины в Словакию. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Оперативники вместе с пограничным нарядом отделения «Паладь Комаровцы» и полицейскими задержали на участке ответственности трех мужчин, двигавшихся в сторону границы. Один из них, юноша, которому только исполнилось 17 лет, оказался пособником организатора переправки. Его задачей было проложение оптимального маршрута к границе и отслеживание движения пограничных нарядов.

В ходе проверочных мероприятий оперативники установили, что организатор схемы сконтактировался с черкасцем через соцсети и предложил услугу по переправке. Он вместе с пособником забрали мужчину из Ужгорода собственным транспортом, затем пересадили в такси и доставили в приграничное село Паладь Комаровцы. Там, на месте, юноша должен был разведать обстановку и провести «клиента» до границы со Словакией. Впрочем, во время движения нарушителей задержали правоохранители.

У задержанных изъяли мобильные телефоны, паспорта граждан Украины для выезда за границу и денежные средства в сумме 1150 евро.

Мужчин доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств дела мужчина, который намеревался незаконно покинуть территорию Украины, будет привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

В полицию также направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

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