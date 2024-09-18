На Закарпатті ділок разом з неповнолітнім пособником намагалися переправити ухилянта через кордон

Ділків разом з клієнтом затримали у районі населеного пункту Паладь Комарівці Ужгородського району.

Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники викрили ще одну схему незаконного переправлення осіб призовного віку з України до Словаччини. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Оперативники разом з прикордонним нарядом відділення «Паладь Комарівці» та поліцейськими затримали на ділянці відповідальності трьох чоловіків, які рухалися в бік кордону. Один з них, юнак, якому щойно виповнилося 17 років, виявився пособником організатора переправлення. Його завданням було прокладання оптимального маршруту до кордону та відстеження руху прикордонних нарядів.

У ході перевірочних заходів оперативники встановили, що організатор схеми сконтактувався з черкасцем через соцмережі за запропонував послугу з переправлення. Він разом з пособником забрали чоловіка з Ужгорода власним транспортом, потім пересадили у таксі та доправили до прикордонного села Паладь Комарівці. Там, на місці, юнак мав розвідати обстановку та провести «клієнта» до кордону зі Словаччиною. Втім, під час руху порушників затримали правоохоронці.

У затриманих вилучили мобільні телефони, паспорти громадян України для виїзду за кордон та грошові кошти в сумі 1150 євро.

Чоловіків доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення усіх обставин справи чоловіка, який мав намір у незаконний спосіб залишити територію України, буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

У поліцію також направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

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