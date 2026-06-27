Українці й цього літа можуть відпочивати в Карпатах, біля озер та на окремих відкритих пляжах, однак перед поїздкою варто перевірити безпекові обмеження та офіційні дозволи на купання.

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За роки повномасштабної війни літній відпочинок в Україні залишається можливим, однак планувати його потрібно з урахуванням безпекової ситуації. Частина морського узбережжя та водойм залишається закритою через мінну небезпеку, а в окремих регіонах діють спеціальні обмеження, пов'язані з воєнним станом. Попри це, українці й надалі можуть безпечно відпочивати в Карпатах, на Шацьких озерах, термальних курортах Закарпаття, а також на офіційно відкритих пляжах, які пройшли перевірку військових адміністрацій та рятувальних служб.

Карпати залишаються головним напрямком літнього відпочинку

Найбільш популярними серед туристів залишаються Карпати. Яремче, Буковель, Верховина, Ворохта, Славське, Синевир та інші гірські курорти пропонують піші маршрути, велопрогулянки, водоспади, озера, рафтинг, СПА-комплекси та оздоровчий відпочинок.

Також попитом користуються термальні комплекси Закарпаття — Косино, Берегове, Велятино, де можна поєднати відпочинок із лікувальними процедурами.

Озера та річки — лише там, де це дозволено

Відпочинок біля прісних водойм також залишається популярним. Найбільше туристів традиційно приваблюють:

Шацькі озера та озеро Світязь;

Дністровський каньйон;

річки Південний Буг, Дністер, Тиса та окремі ділянки Дніпра.

Втім навіть якщо водойма виглядає безпечною, купатися слід лише на офіційних пляжах, де проведено перевірку якості води, працюють рятувальники та відсутні заборони місцевої влади. У багатьох громадах пляжний сезон може не відкриватися навіть за належної якості води через воєнні ризики.

У Києві та Київській області офіційний пляжний сезон у 2026 році не відкрито з міркувань безпеки.

Чорне море: купатися можна лише на офіційно відкритих пляжах

Попри війну, в Одеській області у 2026 році поступово відкривають окремі пляжі після перевірки їхньої безпеки. Вони проходять обстеження на наявність укриттів, рятувальних постів, систем оповіщення та інших необхідних умов. Перелік дозволених зон може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

Водночас у Миколаївській області пляжний сезон залишається фактично закритим через близькість до лінії фронту та високі безпекові ризики.

Про які обмеження потрібно пам'ятати

Плануючи подорож Україною, варто враховувати особливості воєнного стану. Під час повітряної тривоги необхідно негайно залишити пляж, воду або туристичний маршрут та пройти до найближчого укриття.

Не можна заходити на закриті пляжі, навіть якщо там відпочивають інші люди. Такі обмеження часто пов'язані з мінною небезпекою або відсутністю перевірки території.

Відвідувати прикордонні райони, лісосмуги, покинуті окопи, фортифікаційні споруди, місця колишніх бойових дій та інші необстежені території небезпечно. Саме в таких місцях найчастіше можуть залишатися міни, нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети. Крім того, у прикордонних районах можуть діяти заборони або суттєві обмеження на перебування цивільних осіб, встановлені військовими адміністраціями та прикордонною службою.

Як безпечно організувати відпочинок

Перед поїздкою варто перевірити:

чи відкритий регіон для туристів;

чи дозволено купання на конкретному пляжі;

чи працюють туристичні об'єкти;

чи немає тимчасових обмежень через безпекову ситуацію.

Також бажано мати заряджений телефон, павербанк, документи та знати місце розташування найближчого укриття.

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