Украинцы и этим летом могут отдыхать в Карпатах, у озер и на отдельных открытых пляжах, однако перед поездкой следует проверить ограничения безопасности и официальные разрешения на купание.

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За годы полномасштабной войны летний отдых в Украине остается возможным, однако планировать его необходимо с учетом ситуации с безопасностью. Часть морского побережья и водоемов остается закрытой из-за минной опасности, а в отдельных регионах действуют специальные ограничения, связанные с военным положением. Несмотря на это, украинцы по-прежнему могут безопасно отдыхать в Карпатах, на Шацких озерах, термальных курортах Закарпатья, а также на официально открытых пляжах, которые прошли проверку военных администраций и спасательных служб.

Карпаты остаются главным направлением летнего отдыха

Наибольшей популярностью среди туристов продолжают пользоваться Карпаты. Яремче, Буковель, Верховина, Ворохта, Славское, Синевир и другие горные курорты предлагают пешие маршруты, велосипедные прогулки, водопады, озера, рафтинг, СПА-комплексы и оздоровительный отдых.

Также востребованы термальные комплексы Закарпатья — Косино, Берегово, Велятино, где можно совместить отдых с лечебными процедурами.

Озера и реки — только там, где это разрешено

Отдых у пресноводных водоемов также остается популярным. Наибольшее количество туристов традиционно привлекают:

Шацкие озера и озеро Свитязь;

Днестровский каньон;

реки Южный Буг, Днестр, Тиса и отдельные участки Днепра.

Однако даже если водоем выглядит безопасным, купаться следует только на официальных пляжах, где проведена проверка качества воды, работают спасатели и отсутствуют запреты местных властей. Во многих громадах пляжный сезон может не открываться даже при надлежащем качестве воды из-за военных рисков.

В Киеве и Киевской области официальный пляжный сезон в 2026 году не открыт по соображениям безопасности.

Черное море: купаться можно только на официально открытых пляжах

Несмотря на войну, в Одесской области в 2026 году постепенно открывают отдельные пляжи после проверки их безопасности. Они проходят обследование на наличие укрытий, спасательных постов, систем оповещения и других необходимых условий. Перечень разрешенных зон может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью.

В то же время в Николаевской области пляжный сезон остается фактически закрытым из-за близости к линии фронта и высоких рисков для безопасности.

О каких ограничениях необходимо помнить

Планируя поездку по Украине, следует учитывать особенности военного положения. Во время воздушной тревоги необходимо немедленно покинуть пляж, воду или туристический маршрут и пройти в ближайшее укрытие.

Нельзя заходить на закрытые пляжи, даже если там отдыхают другие люди. Такие ограничения часто связаны с минной опасностью или отсутствием проверки территории.

Посещать приграничные районы, лесополосы, заброшенные окопы, фортификационные сооружения, места бывших боевых действий и другие необследованные территории опасно. Именно в таких местах чаще всего могут оставаться мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы. Кроме того, в приграничных районах могут действовать запреты или существенные ограничения на пребывание гражданских лиц, установленные военными администрациями и пограничной службой.

Как безопасно организовать отдых

Перед поездкой стоит проверить:

открыт ли регион для туристов;

разрешено ли купание на конкретном пляже;

работают ли туристические объекты;

отсутствуют ли временные ограничения, связанные с ситуацией безопасности.

Также желательно иметь при себе заряженный телефон, павербанк, документы и знать местонахождение ближайшего укрытия.

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