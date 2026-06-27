Латвия планирует продолжить усиленный режим охраны государственной границы из-за нелегальной миграции

Министерство внутренних дел Латвии намерено обратиться к правительству с предложением продлить действие усиленного режима охраны государственной границы в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском и Резекненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря 2026 года.

В МВД объясняют необходимость такого решения сохранением повышенных рисков для безопасности на восточной границе страны. Прежде всего речь идет о продолжающихся попытках незаконного пересечения государственной границы, при этом наибольшее миграционное давление по-прежнему фиксируется на латвийско-белорусском участке.

В ведомстве также подчеркивают риски гибридных угроз и возможных провокаций, а также опасность контрабанды и других форм трансграничной преступности. Кроме того, важно обеспечить постоянную готовность пограничных и правоохранительных служб к реагированию на потенциальные вызовы.

В МВД считают, что продление усиленного режима охраны позволит эффективнее предотвращать незаконное проникновение на территорию страны вне официальных пунктов пропуска и пресекать попытки нелегального пересечения границы. В настоящее время этот режим действует до 30 июня.

По данным латвийских пограничников, с начала 2026 года уже было предотвращено 6362 попытки незаконного пересечения государственной границы. Для сравнения, в 2025 году Государственная пограничная служба Латвии не допустила незаконного въезда 12 046 человек через границу с Беларусью.

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