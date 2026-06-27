Какое наказание чревато незаконным хранением оружия, когда можно избежать уголовной ответственности и в каких случаях требуется разрешение на пневматическое оружие.

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После начала полномасштабного вторжения в Украине значительно увеличилось количество случаев, когда граждане находят оружие, боеприпасы или другие опасные предметы. Вместе с тем далеко не все знают, что даже отсутствие намерения использовать такое оружие не освобождает от уголовной ответственности за его незаконное хранение.

За что могут привлечь к уголовной ответственности

Вопрос незаконного обращения с оружием урегулирован статьёй 263 Уголовного кодекса Украины.

Уголовная ответственность предусмотрена за незаконное ношение, приобретение, хранение, передачу или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, если лицо не имеет предусмотренного законом разрешения.

При этом данные положения не распространяются на гладкоствольное охотничье оружие, которое может законно находиться в собственности граждан при условии оформления соответствующих разрешительных документов.

Отдельной частью статьи 263 УК Украины установлена ответственность за незаконное ношение, изготовление, ремонт или сбыт холодного оружия, в частности кастетов, кинжалов и других предметов, специально предназначенных для поражения человека.

Какое наказание грозит за незаконное хранение огнестрельного оружия

Часть первая статьи 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает, что незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами без соответствующего разрешения наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет.

Таким образом, за незаконное хранение именно огнестрельного оружия законодательством не предусмотрена возможность ограничиться только штрафом.

Если же речь идёт о холодном оружии, санкция является менее строгой. Суд в зависимости от обстоятельств дела может назначить:

штраф до 68 тыс. грн;

общественные работы;

пробационный надзор;

ограничение свободы;

лишение свободы сроком до трёх лет.

Уголовный кодекс отдельно устанавливает ответственность не только за незаконное хранение, но и за изготовление, переделку или ремонт оружия. Такие действия предусмотрены статьёй 263-1 УК Украины.

За незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия, а также за незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет.

Если такие действия совершены повторно либо группой лиц по предварительному сговору, максимальный срок наказания может составлять до десяти лет. Для организованной группы закон предусматривает наказание до двенадцати лет лишения свободы.

Когда можно избежать уголовной ответственности

Закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности. Лицо не несёт уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, если добровольно сдаст огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства в уполномоченные органы.

Именно поэтому при обнаружении оружия или боеприпасов специалисты рекомендуют не хранить их дома и не перевозить самостоятельно, а незамедлительно сообщить об этом правоохранительным органам либо соответствующим военным структурам.

Освобождает ли военное положение от ответственности

Сам по себе факт введения военного положения не означает автоматического освобождения лица от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.

Статья 43 Уголовного кодекса Украины предусматривает, что уголовная ответственность не наступает лишь в случаях использования оружия, боеприпасов либо взрывчатых веществ при отражении вооружённой агрессии против Украины и причинении вреда лицам, участвующим в такой агрессии.

Вместе с тем данная норма не легализует незаконное хранение оружия. Такую правовую позицию подтвердил Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по делу №607/18500/23.

Нужна ли лицензия на пневматическое оружие