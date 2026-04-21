В Україні хочуть врегулювати обіг цивільної зброї зі змінами до кримінального законодавства — Ігор Клименко
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час спілкування з журналістами повідомив, що влада розглядає можливість впровадження закону про зброю для цивільних.
За його словами, йдеться про створення комплексної системи, яка передбачатиме чітку класифікацію видів зброї, зокрема мисливської — як гладкоствольної, так і нарізної. Також обов’язковою умовою має стати проходження громадянами спеціального навчання, включаючи правила безпечного поводження зі зброєю.
Міністр наголосив, що для реалізації такої ініціативи необхідно розбудувати відповідну інфраструктуру — від стрілецьких тирів до систем зберігання зброї, а також внести зміни до кримінального законодавства, зокрема в частині визначення меж самооборони. За його словами, у відомстві підтримують ідею відкритого обговорення цієї теми та виступають за впровадження механізмів, які б забезпечили громадянам право на збройний самозахист.
Окремо Клименко підкреслив, що ключовим фактором у цьому питанні є належна підготовка осіб, які матимуть доступ до зброї.
“Я вже проговорив з нардепами. Ми вже з наступного тижня почнемо консультації. Як і казав, із залученням громадськості, експертів, журналістів. Треба чути всі думки, щоб вийти на ефективне рішення”, – сказав міністр.
Раніше Президент Володимир Зеленський закликав переглянути правила застосування зброї для захисту людей. Це сталося після теракту в Києві 18 квітня.
Також нардеп Ігор Фріс анонсував обговорення законопроєкту про зброю, щоб врегулювати право громадян на володіння пістолетами та змінити правила самозахисту.
Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що відсутність законодавчого регулювання обігу зброї створює ситуацію, де будь-який засіб захисту ставить власника під підозру.
