В Україні хочуть врегулювати обіг цивільної зброї зі змінами до кримінального законодавства — Ігор Клименко

Глава МВС Клименко заявив, що в Україні розглядають можливість запровадження закону про цивільну зброю, який передбачатиме обов’язкове навчання громадян, створення відповідної інфраструктури та внесення змін до кримінального законодавства, зокрема щодо визначення меж самооборони.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час спілкування з журналістами повідомив, що влада розглядає можливість впровадження закону про зброю для цивільних.

За його словами, йдеться про створення комплексної системи, яка передбачатиме чітку класифікацію видів зброї, зокрема мисливської — як гладкоствольної, так і нарізної. Також обов’язковою умовою має стати проходження громадянами спеціального навчання, включаючи правила безпечного поводження зі зброєю.

Міністр наголосив, що для реалізації такої ініціативи необхідно розбудувати відповідну інфраструктуру — від стрілецьких тирів до систем зберігання зброї, а також внести зміни до кримінального законодавства, зокрема в частині визначення меж самооборони. За його словами, у відомстві підтримують ідею відкритого обговорення цієї теми та виступають за впровадження механізмів, які б забезпечили громадянам право на збройний самозахист.

Окремо Клименко підкреслив, що ключовим фактором у цьому питанні є належна підготовка осіб, які матимуть доступ до зброї.

“Я вже проговорив з нардепами. Ми вже з наступного тижня почнемо консультації. Як і казав, із залученням громадськості, експертів, журналістів. Треба чути всі думки, щоб вийти на ефективне рішення”, – сказав міністр.

Раніше Президент Володимир Зеленський закликав переглянути правила застосування зброї для захисту людей. Це сталося після теракту в Києві 18 квітня.

Також нардеп Ігор Фріс анонсував обговорення законопроєкту про зброю, щоб врегулювати право громадян на володіння пістолетами та змінити правила самозахисту.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що відсутність законодавчого регулювання обігу зброї створює ситуацію, де будь-який засіб захисту ставить власника під підозру.

