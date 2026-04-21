В Украине хотят урегулировать оборот гражданского оружия с изменениями в уголовном законодательстве — Игорь Клименко
Министр внутренних дел Игорь Клименко во время общения с журналистами сообщил, что власти рассматривают возможность внедрения закона о гражданском оружии.
По его словам, речь идет о создании комплексной системы, которая будет предусматривать четкую классификацию видов оружия, в частности охотничьего — как гладкоствольного, так и нарезного. Также обязательным условием должно стать прохождение гражданами специального обучения, включая правила безопасного обращения с оружием.
Министр подчеркнул, что для реализации такой инициативы необходимо создать соответствующую инфраструктуру — от стрелковых тиров до систем хранения оружия, а также внести изменения в уголовное законодательство, в частности в части определения пределов самообороны. По его словам, в ведомстве поддерживают идею открытого обсуждения этой темы и выступают за внедрение механизмов, которые обеспечат гражданам право на вооружённую самооборону.
Отдельно Клименко отметил, что ключевым фактором в этом вопросе является надлежащая подготовка лиц, которые будут иметь доступ к оружию.
«Я уже обсудил этот вопрос с народными депутатами. Со следующей недели мы начнем консультации. Как и говорил, с привлечением общественности, экспертов, журналистов. Необходимо учитывать все мнения, чтобы прийти к эффективному решению», — сказал министр.
Ранее Президент Владимир Зеленский призвал пересмотреть правила применения оружия для защиты людей. Это произошло после теракта в Киеве 18 апреля.
Также народный депутат Игорь Фрис анонсировал обсуждение законопроекта об оружии, чтобы урегулировать право граждан на владение пистолетами и изменить правила самообороны.
Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, при которой любое средство защиты ставит его владельца под подозрение.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.