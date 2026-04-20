Нардеп Игорь Фрис сообщил о готовности депутатов вернуться к законопроекту об оружии

Нардеп анонсировал обсуждение законопроекта об оружии, чтобы урегулировать право граждан на владение пистолетами и изменить правила самозащиты.

Депутаты вернутся к законопроекту об оружии. Об этом сообщил в соцсетях нардеп и главный лоббист законопроектов № 5709 от 25.06.2021 и № 5708 от 25.06.2021 Игорь Фрис.

По его словам: «Закон о гражданском огнестрельном оружии наконец-то будет реанимирован с правом граждан на короткоствольное огнестрельное оружие. Вскоре будем обсуждать финальный драфт закона».

Сам Игорь Фрис выступает за отсрочку вступления закона в силу на 2 года с момента принятия в отношении ношения короткоствольного оружия.

Отсрочка вступления в силу по «короткому» — 2 года с момента принятия, а не после войны, так как требуется время на интеграцию с реестрами и создание тиров для обучения.

Кроме того, депутат назвал ключевые вопросы, стоящие перед нардепами: предоставлять ли гражданам право на ношение оружия для самозащиты? В какой редакции принимать закон об ответственности за использование оружия?

Напомним, что законопроект № 5708 от 25.06.2021 — о праве на гражданское огнестрельное оружие. Законопроект был принят за основу еще в феврале 2022 года, и ко второму чтению к нему предложено более 700 правок.

Законопроектом устанавливаются следующие категории гражданского огнестрельного оружия:

А — автоматическое огнестрельное оружие;

В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С — короткоствольное огнестрельное оружие (за исключением гладкоствольного короткоствольного (травматического) оружия);

D — длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Будет внедрен Единый государственный реестр оружия, его держателем будет Министерство внутренних дел Украины. Информация об оружии в Реестре будет храниться в течение 30 лет после его уничтожения. Сведения о владельце оружия и месте хранения оружия обезличиваются через 15 лет после прекращения права собственности на оружие. Владение, пользование и распоряжение оружием без внесения сведений в Реестр запретят.

Кто получит удостоверение владельца оружия

Право на получение Удостоверения владельца оружия получат дееспособные граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые:

не имеют медицинских противопоказаний к обращению с оружием;

не имеют судимости, не погашенной или не снятой за совершение уголовных правонарушений;

не привлекались к административной ответственности в течение последнего года за одно из правонарушений, предусмотренных статьями 44, 122-4, частью третьей, четвертой статьи 126, статьями 130, 172-19, 172-20, 173, 173-2, 173-3, 174, 183-1, 184-3, 185, 185-7, 185-10, 186, 186-8, 187, 190, 191, 193–195-6, 203, 203-1, 204-1, 204-2–204-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях;

решением суда не лишены права на владение огнестрельным оружием, не ограничены в этом праве или на них не наложены санкции.

Государственный исполнитель будет устанавливать временное ограничение должника в праве пользования гражданским огнестрельным, пневматическим и охолощенным оружием.

Какое оружие запретят для гражданского оборота

В Украине будет запрещено для гражданского оборота:

огнестрельное оружие, изготовленное из материалов, не позволяющих обнаружить его с помощью металлоискателей;

огнестрельное оружие, созданное путем переделки неогнестрельного оружия, а также оружие, категория или калибр которого были изменены лицом без права на ремонт, без внесения информации в Реестр;

огнестрельное оружие, переделанное так, что это затрудняет его идентификацию, в том числе с незаконно замененными основными частями, а также замаскированное под другие предметы;

огнестрельное оружие с удаленной или незаконно измененной маркировкой;

огнестрельное оружие категории В калибра менее 6 миллиметров;

нарезное огнестрельное оружие калибра более 12,7 мм, если скорость полета пули превышает 700 м/с, а также патроны к нему;

гранатометы, минометы, огнеметы, ствольные артиллерийские системы и боеприпасы к ним, длинноствольное гладкоствольное оружие калибра более 27 мм;

огнестрельное оружие, не соответствующее требованиям безопасности и техтребованиям, не прошедшее осмотр и контрольный отстрел;

вкладные нарезные стволы к гладкоствольному огнестрельному оружию;

патроны, снаряженные резиновыми или аналогичными снарядами несмертельного действия, не прошедшие оценку соответствия;

боеприпасы бронебойного, взрывного или зажигательного действия;

боеприпасы, специально сконструированные для усиления пробивной способности;

гладкоствольное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы патронами к нарезному оружию;

патроны для короткоствольного оружия категорий В и С, снаряженные дробью, картечью или снарядами, фрагментирующимися при попадании.

Также запрещается:

залог и заклад гражданского огнестрельного оружия или боеприпасов;

использование для травматического оружия любых патронов, кроме сертифицированных резиновых, холостых или газовых;

указание более одного лица как владельца единицы оружия.

Как разрешат применять оружие

Огнестрельное оружие может использоваться для подачи сигнала тревоги, вызова помощи, обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью. Охота может осуществляться с оружием категории D или E, принадлежащим другому лицу или пользователю угодий, только в присутствии владельца (или уполномоченного работника) при наличии всех разрешительных документов.

Разрешат ли ношение оружия

В целом ношение огнестрельного оружия будет запрещено, кроме определенных исключений.

Владельцы оружия категорий С, D, E смогут носить его только: в пределах места хранения; во время охоты в угодьях; во время занятий стрельбой в тирах или на стрельбищах.

Владельцы оружия категории B (травматическое) получат право носить его в любых местах, кроме зон, свободных от оружия.

Лица, награжденные оружием категории С, смогут носить его в любых местах, кроме зон, свободных от оружия.

Ответственность

В КУоАП вводится понятие «нетрезвого состояния» для владельца оружия. Предел — 0,45 г на литр крови или 0,20 мг на литр воздуха. При подозрении на опьянение полиция имеет право на временное изъятие оружия и освидетельствование лица.

Рост штрафов:

За нарушение порядка приобретения или хранения (ст. 190): с 119–170 грн до 1190–1700 грн.

За нарушение правил транспортировки (ст. 191): штраф 1190–1700 грн.

За потерю оружия по вине владельца: штраф 1700–3400 грн.

Статьи по газовым пистолетам и электрошокерам предлагается исключить.

Изменения в Уголовный кодекс (ст. 36): Исключается ответственность за применение оружия для:

защиты от нападения вооруженного лица или группы лиц;

предотвращения насильственного проникновения в жилье или владение (в т.ч. транспорт);

защиты от сексуального насилия;

защиты от нападения лица с явным физическим преимуществом;

защиты от нападения животных;

задержания лица на месте совершения тяжкого преступления при попытке бегства с силой.

Вводится понятие «реальной угрозы». Пересматривается ст. 263 УК (незаконное обращение), разделяя ответственность по типам оружия. Совершение преступления с оружием становится отягчающим обстоятельством. Изготовление аналогов старинного оружия больше не будет считаться преступлением.

Автор: Тарас Лученко.

