Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Ужасное событие 18 апреля в Голосеевском районе Киева, где злоумышленник хладнокровно убил шестерых людей, спровоцировало новую волну дискуссии о праве на свободное ношение огнестрельного оружия. Ситуация, продемонстрировавшая уязвимость граждан в общественных местах, где даже наличие полиции не гарантирует немедленного прекращения огня террориста, ставит перед обществом и юристами острый вопрос: является ли легализация оружия панацеей, или она лишь создаст новую волну насилия?

По состоянию на апрель 2026 года Украина остается единственной страной в Европе, где нет специального закона, регулирующего оборот гражданского оружия. Основные моменты все еще регулируются подзаконными актами МВД, в частности Приказом № 622 от 21.08.1998. Трагедия в Киеве стала новым триггером, актуализировавшим запрос на самозащиту. Однако легализация оружия — это не только изменение процедуры его приобретения, но и коренной пересмотр института необходимой обороны. Без комплексного подхода к реформированию Уголовного кодекса Украины каждый вооруженный учитель или пенсионер рискует оказаться на скамье подсудимых рядом с террористами.

Действующее законодательное регулирование

Сегодня в Украине действует разрешительная система, которая четко разграничивает типы оружия и категории лиц, имеющих право на владение им. Гражданские лица имеют право на пневматическое и газовое оружие с 18 лет, охотничье гладкоствольное с 21 года и охотничье нарезное с 25 лет. Однако владение боевыми пистолетами для рядового гражданина остается запрещенным, за исключением наградного оружия.

Еще в феврале 2022 года, накануне начала полномасштабного вторжения, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5708 о праве на гражданское огнестрельное оружие. Документ был проголосован в первом чтении, однако его дальнейшее рассмотрение и окончательное принятие длительное время откладывались из-за условий военного положения и дискуссий относительно объема прав владельцев.

О ключевых положениях законопроекта № 5708, новой классификации, цифровом контроле, детальном перечне требований к владельцам, запретах и правилах ношения читайте в материале «Судебно-юридической газеты».

В 2024 году был принят Закон № 3899-IX, который позволяет гражданским декларировать найденное или полученное огнестрельное оружие для отражения агрессии. Это временная легализация на период войны, которая не означает свободного ношения оружия в гражданской жизни для самозащиты.

Анализ судебной практики: ловушка «Необходимой обороны»

Анализ судебных решений демонстрирует, что даже при наличии разрешения на оружие, его применение часто трактуется судами как преступление.

Грань между обороной и расправой

Постановление ККС ВС от 03.11.2022 года по делу № 953/21580/19. Осужденный выстрелил в палец адвокату, который стучал в окно его машины. Защита утверждала, что это была оборона от группы лиц. Однако ВС отметил, что в случае, когда определяющим в поведении лица было не предотвращение нападения и защита, а желание причинить вред потерпевшему, такие действия по своим признакам не составляют необходимой обороны, они приобретают противоправный характер и должны расцениваться на общих основаниях.

Суд отметил, что осужденный сознательно достал исправный, пригодный для стрельбы пистолет и произвел из него выстрел, когда у автомобиля находился только адвокат, который стоял у дверцы водителя и вел съемку на мобильный телефон.

В постановлении Верховного Суда от 31 марта 2026 года по делу № 126/2558/24 ключевым является вопрос использования кирпича как орудия умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и отсутствия состояния необходимой обороны (ст. 36 УК Украины). Обвиняемый искал человека, которого подозревал в краже денег. Версия защиты строилась на состоянии необходимой обороны или как минимум превышении ее пределов (ст. 118 УК).

ВС напомнил, что необходимой обороной являются действия с целью защиты от общественно опасного посягательства путем причинения вреда, необходимого и достаточного для немедленного предотвращения или прекращения посягательства, без превышения пределов (ч. 1 ст. 36 УК).

Превышением является умышленное причинение тяжкого вреда (смерти или тяжких телесных), который явно не соответствует опасности посягательства или обстановке защиты (ч. 3 ст. 36 УК). Ответственность — только по ст. 118 УК.

Оба постановления демонстрируют пределы применения института необходимой обороны. ВС продолжает требовать тщательного анализа реального посягательства и соразмерности защиты, но не оправдывает явно чрезмерные действия. Если защита переходит в расправу, преступление квалифицируется как умышленное убийство по статье 115 УК, а не ст. 118.

Превышение пределов необходимой обороны (статья 118 УК)

Это ситуация, когда нападение действительно было, но средство защиты было избыточным.

Постановление ККС ВС от 20.11.2025 года по делу №233/2245/22. Потерпевший первым напал на обвиняемого, причинив перелом плеча и ушиб головы. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил нападавшего ножом в грудь, от чего тот скончался.

ВС признал, что обвиняемый находился в состоянии необходимой обороны, так как нападение было реальным. Однако применение ножа в данной ситуации явно не соответствовало опасности посягательства. Действия переквалифицировали на ст. 118 УК (убийство при превышении пределов обороны), что предусматривает более мягкое наказание, чем убийство.

Постановление ВС по делу № 243/9755/20 от 25.01.2023. ВС согласился с апелляционным судом, что события преступления — превышение пределов обороны, так как нападение потерпевшего было реальным мотивом для защиты, но ответ был слишком жестким.

Право на необходимую оборону предусмотрено УКУ и возникает в случае наличия реального общественно опасного посягательства или непосредственной угрозы причинения вреда, требующей немедленной защиты. Такое состояние может возникать не только во время фактического нападения, но и тогда, когда поведение лица создает обоснованную и реальную угрозу.

Оценивая наличие необходимой обороны, суд учитывает характер и интенсивность действий нападающего, направленность его умысла, а также обстоятельства, при которых лицо осуществляло защиту. В каждом случае осуществляется сравнительный анализ посягательства и действий защиты, чтобы установить, были ли они необходимыми и не были ли превышены пределы необходимой обороны.

Мнимая оборона (статья 37 УК)

Это состояние, когда реального нападения не было, но человек ошибочно полагал, что оно есть.

Постановление ВС по делу № 766/6160/23 от 02.04.2026. Обвиняемый утверждал, что действовал в состоянии мнимой обороны, так как потерпевший шел на него с агрессивной бранью и сжатыми кулаками. Обвиняемый ударил его ножом в живот.

ВС отказал в квалификации по ст. 118 УК Украины (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны или мнимой обороны). Действия обвиняемого не могут квалифицироваться по ст. 118 УК, если не установлено реального общественно опасного посягательства со стороны потерпевшего (только словесная агрессия, брань и приближение без физического нападения или оружия).

Поведение потерпевшего ограничивалось высказываниями, что не создавало неотложной необходимости причинять тяжкое телесное повреждение ножом в живот. Поэтому отсутствуют основания как для необходимой обороны (ст. 36 УК), так и для мнимой обороны (ст. 37 УК).

Даже физическое превосходство потерпевшего и состояние здоровья обвиняемого, перенесшего инсульт, не были признаны достаточными для обоснованной ошибки относительно угрозы жизни.

Агрессивное поведение и право на защиту

Если человек сам спровоцировал конфликт или незаконно вторгся к кому-то, он теряет право на необходимую оборону.

Постановление ВС от 26.03.2026 года по делу № 542/1701/22. Верховный Суд полностью отклонил кассационную жалобу защитника и оставил без изменения приговор районного суда (10 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 115 УК) и определение апелляционного суда. Осужденный в нетрезвом состоянии пришел в чужой дом, угрожал убийством и выбивал двери. Владелец дома вышел с ножом для самозащиты, однако осужденный отобрал нож и убил им владельца.

Действия осужденного нельзя считать необходимой обороной. Он сам проявил агрессию и пытался незаконно проникнуть в жилище, а потерпевший лишь принимал меры безопасности у себя дома.

ВС подчеркивает, что для ст. 118 УК обязательно требуется реальное общественно опасное посягательство, а не просто наличие ножа в руках потерпевшего, защищавшего свой дом. После отобрания орудия дальнейшие действия должны быть явно соразмерными и прекращаться сразу после устранения угрозы.

Оружие в тылу (статья 43-1 УК)

Важное решение относительно использования оружия гражданскими во время войны вне зоны боевых действий.

Постановление ВС от 31.03.2026 года по делу № 607/18500/23. Верховный Суд полностью отклонил кассационную жалобу защитника и оставил без изменения приговор апелляционного суда, которым лицо признано виновным по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия без разрешения). Мужчина хранил нарезное оружие без разрешения, утверждая, что настраивает его для ВСУ и действует в состоянии крайней необходимости для отражения агрессии РФ.

ВС постановил, что ст. 43-1 УК применяется только тогда, когда действия непосредственно направлены на отражение конкретной существующей угрозы. Поскольку в Тернопольской области не велись активные боевые действия, хранение оружия дома не соответствовало обстановке отражения агрессии и не охватывалось боевым иммунитетом.

Действия лица подпадают под ст. 43-1 УК только если они непосредственно направлены на отпор и сдерживание вооруженной агрессии РФ и совершены в обстановке, когда опасность нельзя устранить другими средствами.

Незаконное хранение нарезного огнестрельного оружия гражданским лицом остается преступлением, даже если это оружие для фронта или для настройки.

Проблема комплексной реформы

Главный тезис, который подтверждает судебная практика: простая легализация оружия без изменения уголовного законодательства является правовой ловушкой. Согласно ст. 36 УК Украины, необходимая оборона — это действия для прекращения посягательства путем причинения вреда, который является необходимым и достаточным в данной обстановке. Однако суды часто считают, что если у нападавшего был нож или палка, а у другого лица пистолет — лицо с оружием превышает пределы обороны (ст. 118, 124 УК). Исключениями, где вред нападающему не ограничен, являются только три случая:

Нападение вооруженного лица. Нападение группы лиц. Противоправное насильственное вторжение в жилище.

Крайне важно различать момент возникновения права на защиту. В украинской судебной практике защита лиц, происходящая на опережение нападающего, почти всегда становится синонимом обвинительного приговора. Пока нападающий не направил оружие непосредственно на лицо или не нажал на курок, ответный выстрел считается преждевременным.

Такая позиция игнорирует динамику конфликта, подобную трагедии в Киеве, где секунды промедления стоят жизни, и фактически лишает гражданских шанса на спасение, заставляя их ждать первого выстрела нападающего.

Без введения законодательной презумпции правомерности действий обороняющегося и расширения перечня случаев обороны, оружие в руках граждан станет гарантией не безопасности, а судебного преследования.

Легализация не может быть механическим актом продажи пистолетов. Она требует комплексного подхода:

Принятие профильного Закона с четким определением категорий оружия и прав владельцев. Реформа ст. 36 УК Украины: Расширение понятия «абсолютной самообороны» на случаи защиты от массовых расстрелов и террористических актов в общественных местах. Система обучения и обязательные курсы не только по стрельбе, но и по такмеду и правовой подготовке. Полная интеграция в Единый реестр оружия с тщательной проверкой психического состояния и криминального прошлого для будущего владельца оружия.

Безопасность начинается с ответственности не только граждан, но и законодателя, который должен создать целостную систему защиты права на жизнь.

