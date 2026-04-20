Владимир Зеленский призвал пересмотреть правила применения оружия для защиты людей
В полиции должны быть пересмотрены протоколы реагирования, правила подготовки и применения оружия для защиты людей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
В вечернем обращении он также сообщил о необходимости привлечения к ответственности полицейских, покинувших место теракта в субботу в Киеве.
«В полиции должны быть пересмотрены все протоколы реагирования, правила подготовки, правила применения оружия для защиты людей, чтобы подобного больше не было», — сказал Зеленский.
Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.
Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.
В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.
Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.
Глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил детали теракта в Киеве. По его словам, стрелок поссорился с соседом, а затем выстрелил в него из травматического пистолета.
После этого мужчина вернулся в свою квартиру, взял там другое оружие и поджег жилье. С этим оружием он уже отправился в супермаркет.
Иван Выговский подчеркнул, что полицейские выезжали на бытовой конфликт, и уже по дороге им сообщили, что там находится стрелок.
По его словам, когда сотрудники полиции поняли, что человек вооружен, и когда был вызван подкрепление, прошло примерно 10 минут.
«Это все в течение десяти минут, когда он поднялся, спустился. И это как раз ситуация, где публичный конфликт на улице, где полицейские стояли возле дома. Ну, так они отреагировали, к сожалению (покинули место происшествия — ред.). Они, конечно, сообщили по средствам связи дежурному по городу. Дежурный доложил руководителю главного управления города Киева, и сразу в таких ситуациях была объявлена специальная операция», — сказал Выговский.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после теракта в Киеве в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских покидают место происшествия, не предпринимая мер для нейтрализации нападавшего.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что двум патрульным, сбежавшим во время теракта в Киеве, предъявлено подозрение
