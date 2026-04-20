  В Украине

Владимир Зеленский призвал пересмотреть правила применения оружия для защиты людей

21:14, 20 апреля 2026
Президент подчеркнул необходимость обновления правил подготовки и реагирования правоохранительных органов после теракта в Киеве.
В полиции должны быть пересмотрены протоколы реагирования, правила подготовки и применения оружия для защиты людей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

В вечернем обращении он также сообщил о необходимости привлечения к ответственности полицейских, покинувших место теракта в субботу в Киеве.

«В полиции должны быть пересмотрены все протоколы реагирования, правила подготовки, правила применения оружия для защиты людей, чтобы подобного больше не было», — сказал Зеленский.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

Глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил детали теракта в Киеве. По его словам, стрелок поссорился с соседом, а затем выстрелил в него из травматического пистолета.

После этого мужчина вернулся в свою квартиру, взял там другое оружие и поджег жилье. С этим оружием он уже отправился в супермаркет.

Иван Выговский подчеркнул, что полицейские выезжали на бытовой конфликт, и уже по дороге им сообщили, что там находится стрелок.

По его словам, когда сотрудники полиции поняли, что человек вооружен, и когда был вызван подкрепление, прошло примерно 10 минут.

«Это все в течение десяти минут, когда он поднялся, спустился. И это как раз ситуация, где публичный конфликт на улице, где полицейские стояли возле дома. Ну, так они отреагировали, к сожалению (покинули место происшествия — ред.). Они, конечно, сообщили по средствам связи дежурному по городу. Дежурный доложил руководителю главного управления города Киева, и сразу в таких ситуациях была объявлена специальная операция», — сказал Выговский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после теракта в Киеве в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских покидают место происшествия, не предпринимая мер для нейтрализации нападавшего.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что двум патрульным, сбежавшим во время теракта в Киеве, предъявлено подозрение

Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

Нардеп Игорь Фрис сообщил о готовности депутатов вернуться к законопроекту об оружии

Нардеп анонсировал обсуждение законопроекта об оружии, чтобы урегулировать право граждан на владение пистолетами и изменить правила самозащиты.

ККС инициировал отступление от позиции БП ВС относительно правовой природы корпоративных решений

Чтобы разобраться в правовой природе решения общего собрания участников, ККС направил дело в Большую Палату.

Фейк в мессенджере: как Верховный Суд обязывает опровергать недостоверную информацию в Telegram

Верховный Суд подтвердил, что за распространение недостоверных постов придется не только платить за моральный ущерб, но и публиковать официальное опровержение.

