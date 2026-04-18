Спецназовцы КОРД в Киеве ликвидировали стрелка во время задержания — глава МВД Игорь Клименко

Бойцы КОРД провели штурм супермаркета, где находился злоумышленник.

Мужчину, устроившего стрельбу в Киеве, ликвидировали во время задержания. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, бойцы спецподразделения КОРД Национальной полиции провели штурм супермаркета, где находился злоумышленник. Мужчина удерживал заложников и открыл огонь по правоохранителям во время операции.

Перед штурмом с нападающим пытались установить контакт переговорщики. В настоящее время количество жертв уточняется.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

Городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что по информации медиков, двое погибших в Голосеевском районе.

